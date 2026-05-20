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TDAAAAAAH

Olivier Laude

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- Vous dites " TDHA " au lieu de " TDAH " - Vous avez dû relire pour voir la différence - La personne qui vous a offert ce livre vous a dit : " c'est trop toi, haha ! " - Vous avez dit à la personne à qui vous avez offert ce livre : " c'est trop toi, haha ! " - On vous a déjà dit que vous aviez un TDAH, mais vous n'écoutiez pas - A l'école, vous " pouviez mieux faire " - Votre meilleur. e ami. e / conjoint. e / morveux. se a un TDAH - Vous avez arrêté de lire, c'est trop long - Vous avez tout lu, mais rien retenu - Vous avez parfois du mal à terminer ce que vous - Votre psy vous a diagnostiqué un soi-disant " trouble déficit de l'attention avec hyperactivité " Alors vous avez probablement un TDAAAAAAH

Par Olivier Laude
Chez Hachette

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Auteur

Olivier Laude

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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TDAAAAAAH

Olivier Laude

Paru le 20/05/2026

96 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017251187
9782017251187
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