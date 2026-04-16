Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maman nous aimait trop

Cathy Glass

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée, se voit confier Molly, trois ans et demi, et son petit frère Kit, récemment hospitalisés pour des blessures suspectes. Leurs parents, accusés de maltraitance, nient les faits. Mais Cathy commence à douter et découvre une sombre vérité derrière cette famille en apparence ordinaire. Nouveau au format poche, le 11e témoignage de Cathy Glass, la maman d'accueil aux millions de lecteurs Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée, se voit confier en urgence deux enfants : Molly, trois ans et demi, et son petit frère Kit viennent d'être soustraits par un juge à la garde de leurs parents. Kit a le bras cassé et de nombreuses ecchymoses. Molly est sujette à des crises de vomissements. Et comme tous deux sont familiers des séjours à l'hôpital, les services sociaux craignent qu'ils soient victimes de maltraitance. Pour Cathy, le cas n'est pas banal. Les parents clament leur innocence et les enfants eux-mêmes veulent rentrer chez eux. Quel terrible secret cache cette famille en apparence sans histoire ? Cathy mettra tout en oeuvre pour gagner la confiance de Kit et de Molly, premier pas indispensable pour comprendre ce qui s'est passé avant qu'ils ne retrouvent leur joie de vivre.

Par Cathy Glass
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Cathy Glass

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Maltraitance de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maman nous aimait trop par Cathy Glass

Commenter ce livre

 

Maman nous aimait trop

Cathy Glass trad. Serge Filippini

Paru le 16/04/2026

384 pages

Archipoche Editions

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039207249
9791039207249
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.