Maman nous aimait trop

Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée, se voit confier Molly, trois ans et demi, et son petit frère Kit, récemment hospitalisés pour des blessures suspectes. Leurs parents, accusés de maltraitance, nient les faits. Mais Cathy commence à douter et découvre une sombre vérité derrière cette famille en apparence ordinaire. Nouveau au format poche, le 11e témoignage de Cathy Glass, la maman d'accueil aux millions de lecteurs Cathy Glass, mère d'accueil expérimentée, se voit confier en urgence deux enfants : Molly, trois ans et demi, et son petit frère Kit viennent d'être soustraits par un juge à la garde de leurs parents. Kit a le bras cassé et de nombreuses ecchymoses. Molly est sujette à des crises de vomissements. Et comme tous deux sont familiers des séjours à l'hôpital, les services sociaux craignent qu'ils soient victimes de maltraitance. Pour Cathy, le cas n'est pas banal. Les parents clament leur innocence et les enfants eux-mêmes veulent rentrer chez eux. Quel terrible secret cache cette famille en apparence sans histoire ? Cathy mettra tout en oeuvre pour gagner la confiance de Kit et de Molly, premier pas indispensable pour comprendre ce qui s'est passé avant qu'ils ne retrouvent leur joie de vivre.