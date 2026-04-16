Hope You're Happy, Lemon! Tome 8

Quand les corps s'échangent, l'amour s'emmêle ! Sunao Akiyoshi mène une vie pour le moins singulière : du jour au lendemain, il se retrouve à échanger de corps un jour sur deux avec son ex-petite amie, Lemon Nishikawa. Pour les vacances d'été, Sunao et Lemon retournent dans leur ville natale. Mais alors qu'elle est dans le corps son ex, la jeune fille découvre par hasard un pan de son passé qu'elle ignorait jusque-là. Bouleversée par ce qu'elle vient d'apprendre, elle décide de le voir pour enfin révéler ce qu'elle n'a jamais osé aborder. Il est l'heure de découvrir ce qui s'est réellement passé lors des années collège de Lemon et Sunao !