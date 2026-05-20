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Une fille atypique Tome 12

Sôhachi Hagimoto, Renji Morita, Souhachi Hagimoto

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L'enterrement du père de Megumi est marqué par un face-à-face avec son frère ; la présence de leur mère semble amener la famille à mettre à plat toutes ces années de conflit. A la suite de ça, notre jeune couple profite des quelques jours passés à Yonago pour discuter avec Madoka Ogura des derniers événements en rapport avec le procès. Une fois rentrés chez eux, Megumi est embauchée pour une nouvelle mission d'intérim avec Akagawa comme binôme. Celui-ci semble se montrer de plus en plus entreprenant. La jeune fille parviendra-t-elle à déceler ses intentions cachées ? De fil en aiguille, Taku et elle se rapprochent toujours plus. Mais ils doivent encore surmonter toutes les vicissitudes de la vie...

Par Sôhachi Hagimoto, Renji Morita, Souhachi Hagimoto
Chez Pika Edition

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Auteur

Sôhachi Hagimoto, Renji Morita, Souhachi Hagimoto

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Une fille atypique Tome 12

Sôhachi Hagimoto, Renji Morita, Souhachi Hagimoto trad. Emmanuel Bonavita

Paru le 20/05/2026

208 pages

Pika Edition

7,70 €

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Scannez le code barre 9791043305931
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