La traversée

"Au milieu du chaos percent des instants de grâce". C'est la maladie qui a inspiré à Françoise Sliwka ce récit qui est avant tout une déclaration d'amour à la vie. Avec pudeur et malice, elle fait de son expérience personnelle une histoire universelle. Le long de cette "Traversée" , animée de rencontres inattendues et de quête de sens, le texte interroge notre rapport à la souffrance, questionne nos angoisses, et nous offre une stimulante réflexion sur nos vies. Entre humour et délicatesse, l'écriture saisit la gravité de la maladie, la beauté qui surgit partout, la menace de mort, et la fréquentation du monde hospitalier comme autant d'opportunités de penser, et de panser nos existences. Un récit qui puise avec une grande discrétion dans des sources littéraires, poétiques ou philosophiques pour éclairer son chemin, notre chemin à tous.