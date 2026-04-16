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#Roman francophone

La traversée

Françoise Sliwka

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"Au milieu du chaos percent des instants de grâce". C'est la maladie qui a inspiré à Françoise Sliwka ce récit qui est avant tout une déclaration d'amour à la vie. Avec pudeur et malice, elle fait de son expérience personnelle une histoire universelle. Le long de cette "Traversée" , animée de rencontres inattendues et de quête de sens, le texte interroge notre rapport à la souffrance, questionne nos angoisses, et nous offre une stimulante réflexion sur nos vies. Entre humour et délicatesse, l'écriture saisit la gravité de la maladie, la beauté qui surgit partout, la menace de mort, et la fréquentation du monde hospitalier comme autant d'opportunités de penser, et de panser nos existences. Un récit qui puise avec une grande discrétion dans des sources littéraires, poétiques ou philosophiques pour éclairer son chemin, notre chemin à tous.

Par Françoise Sliwka
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Françoise Sliwka

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

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La traversée

Françoise Sliwka

Paru le 16/04/2026

Editions de l'Observatoire

21,00 €

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Scannez le code barre 9791032939482
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