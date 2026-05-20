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L'épouse damnée et le chasseur de démons Tome 5

Midori Yuma, Mamenosuke Fujimaru

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Après une rencontre houleuse avec sa belle-famille, Nanao se retrouve cette fois confrontée à Shinobu Saionji, fille du duc et précédente fiancée de son époux. La belle ne s'en cache pas : séduite par le nouveau statut de héros national de Yakô, elle ne reculera devant rien pour récupérer son ancien promis et évincer Nanao. Pendant ce temps, les enlèvements de femmes se multiplient dans la capitale. L'affaire occupe tant Yakô que son frère Takaya profite de son absence pour alimenter le doute chez son épouse... Et si Yakô succombait aux avances de son ancienne fiancée ? Malgré la confiance qu'elle garde envers son mari, Nanao est troublée, car elle a appris de la bouche de Shinobu même que son époux avait en effet désiré son sang naguère...

Par Midori Yuma, Mamenosuke Fujimaru
Chez Pika Edition

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Auteur

Midori Yuma, Mamenosuke Fujimaru

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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L'épouse damnée et le chasseur de démons Tome 5

Midori Yuma, Mamenosuke Fujimaru

Paru le 20/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043303531
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