L'épouse damnée et le chasseur de démons Tome 5

Après une rencontre houleuse avec sa belle-famille, Nanao se retrouve cette fois confrontée à Shinobu Saionji, fille du duc et précédente fiancée de son époux. La belle ne s'en cache pas : séduite par le nouveau statut de héros national de Yakô, elle ne reculera devant rien pour récupérer son ancien promis et évincer Nanao. Pendant ce temps, les enlèvements de femmes se multiplient dans la capitale. L'affaire occupe tant Yakô que son frère Takaya profite de son absence pour alimenter le doute chez son épouse... Et si Yakô succombait aux avances de son ancienne fiancée ? Malgré la confiance qu'elle garde envers son mari, Nanao est troublée, car elle a appris de la bouche de Shinobu même que son époux avait en effet désiré son sang naguère...