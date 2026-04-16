Les morts caches de la republique

Une plongée vertigineuse au coeur des déserts médicaux, l'une des préoccupations majeures des Français. Un homme qui s'éteint seul dans le couloir froid d'un hôpital, oublié des heures durant ; une mère qui accouche d'un enfant mort, faute d'avoir pu accéder à une maternité près de chez elle ; des Urgences sans interne en psychiatrie au planning ; des enfants privés de chimiothérapie par manque de lits ; des maladies de peau qui ne sont plus soignées nulle part... Des gens meurent et souffrent chaque jour en France faute de pouvoir être pris en charge. Notre pays n'est plus qu'un immense désert médical. Pour la journaliste Julie Pichot, il est temps de mener l'enquête au-delà des évidences, car si le numerus clausus a mutilé notre système de santé, il n'explique pas tout. Il faut disséquer les décisions successives de nos ministres et les ordres venus de Bercy, saisir le glissement vers un objectif de rentabilité et de rendement, l'explosion des postes d'encadrement au détriment des soignants. Et creuser là où l'on ne regarde jamais : du côté des médecins et de leurs lobbys - Académie de médecine, Conseil de l'ordre national des médecins et autres syndicats qui ne semblent pas toujours défendre que l'intérêt des patients... Une enquête qu'elle a construite autour d'une succession d'histoires personnelles : celles de patients, de médecins hospitaliers ou libéraux, de comptables de Bercy ou d'anciens ministres. A travers ces récits, l'auteure dresse un état des lieux glaçant et remonte le fil des responsabilités. Elle peint, en toile de fond, l'histoire d'un échec, la transformation d'une société et de son rapport aux soins, et pose un diagnostic accessible à tous.