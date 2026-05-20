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Léo Poulain, Martin Mosnier

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Le guide ultime du nouveau sport qui rend fou Ce livre s'adresse à tous les amateurs de padel, novice ou plus confirmé, et couvre à peu près toutes les thématiques, des plus sérieuses aux plus loufoques, agrémentés de nombreuses photos spectaculaires. Léo Poulain y livre sa vision du padel et donne de nombreuses astuces pour s'améliorer. Il détaille le matériel, les règles, les subtilités, le vocabulaire approprié, les variantes, les plus grands tournois, les plus beaux sports pour jouer au padel à travers la planète. Il revient sur l'histoire récente de ce jeu. Il fait découvrir les stars de la discipline. Interviewe les tennismen qui ont craqué pour le padel. Ainsi que les autres sportifs, comme les nombreux footballeurs qui s'y mettent. Sans compter les peoples. Le padel est aussi un business florissant et une partie est consacrée à l'économie du padel : business plan, franchises, construction de terrain...

Par Léo Poulain, Martin Mosnier
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Léo Poulain, Martin Mosnier

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Sports de balle

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Padel Club

Léo Poulain, Martin Mosnier

Paru le 20/05/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

29,95 €

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Scannez le code barre 9791042904920
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