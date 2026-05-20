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Perle bleue

Alexiane Thill

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La vérité se cache au coeur des Abysses... Alors que Warren et Ariane s'apprêtaient à se marier, les troupes de Blanche-Neige ont interrompu la cérémonie de manière explosive. Nos deux héros gardent toutefois espoir de réaliser un Conte et se dirigent vers la côte. Avec l'aide d'une vieille ennemie d'Ariane et d'un étrange pirate, ils comptent bien traverser la Barrière d'Ecume pour atteindre Neverland, le berceau des fées. Là-bas, ils trouveront peut-être un moyen de ramener le Jour. Le genre de la Romantasy peut contenir des contenus explicites, il est destiné à un public averti.

Par Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Perle bleue

Alexiane Thill

Paru le 20/05/2026

656 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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