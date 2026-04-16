" La langue à Marseille absorbe tout, comme un animal vivant. Elle est à l'image de la ville : poétique sans le savoir " Oubliez ce que vous pensez savoir de la ville, ses galéjades et sa joie de vivre. Derrière le Vieux-Port et les calanques se cache une autre ville, antique, austère et indocile. Ici, la mer est à l'ouest, le mistral glacial et la lumière coupante. Marseille aurait pu être une capitale, celle de la France ou de la Méditerranée, mais elle a choisi l'indiscipline et a été punie par l'histoire. Attirante sans chercher à plaire, elle est devenue le port d'attache de ceux qui n'en finissent plus de partir, et de revenir.