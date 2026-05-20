Lone Wolf & Cub Tome 1

Un samouraï sans maître parcourt le Japon féodal en compagnie d'un petit garçon. Il a pour nom Ogami Itto, et il était autrefois l'un des hommes les plus importants du pays. Mais un complot lui a fait perdre son pouvoir et son prestige. Pour prendre sa revanche, il choisit de devenir assassin et de louer ses services. Ainsi forme-t-il avec son fils Daigoro, le duo Lone Wolf & Cub (Le loup solitaire et son petit). Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustrée par Goseki Kojima et scénarisée par Kazuo Koike, elle dépeint avec justesse la culture japonaise et la brutalité des luttes politiques du XVII siècle. Longue de plus de 8 000 pages, l'intrigue reste captivante et sans temps mort. L'oeuvre de ce duo d'exception a connu de nombreuses adaptations en films, pièces de théâtre et séries télévisées. Pour célébrer les 25 ans de Panini Manga, le premier tome est proposé avec une couverture inédite.