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Jeff

Kelly Thompson

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A l'origine créé par M. O. D. O. K. (oui, le vilain-méchant) puis adopté par Gwenpool, Jeff le requin de terre est rapidement devenu un membre à part entière de la communauté des super-héros. Il se lance ici dans de nouvelles aventures où il croise le Docteur Strange, Deadpool, et même Rocket et Groot ! Après les deux premiers albums consacrés à la superstar du jeu Marvel Rivals, contenant principalement des histoires courtes et sans paroles, voici une saga plus longue orchestrée par la créatrice du personnage, Kelly Thompson (également scénariste d'Absolute Wonder Woman) !

Par Kelly Thompson
Chez Panini comics

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Auteur

Kelly Thompson

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Jeff

Kelly Thompson

Paru le 20/05/2026

120 pages

Panini comics

13,99 €

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Scannez le code barre 9791039145077
9791039145077
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