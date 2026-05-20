A l'origine créé par M. O. D. O. K. (oui, le vilain-méchant) puis adopté par Gwenpool, Jeff le requin de terre est rapidement devenu un membre à part entière de la communauté des super-héros. Il se lance ici dans de nouvelles aventures où il croise le Docteur Strange, Deadpool, et même Rocket et Groot ! Après les deux premiers albums consacrés à la superstar du jeu Marvel Rivals, contenant principalement des histoires courtes et sans paroles, voici une saga plus longue orchestrée par la créatrice du personnage, Kelly Thompson (également scénariste d'Absolute Wonder Woman) !