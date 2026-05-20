La déesse du tonnerre

Le Fils d'Odin n'est plus digne de son marteau, et Mjolnir gît, abandonné sur la Lune. Mais une Déesse du Tonnerre apparaît pour reprendre le rôle de Thor. Qui est-elle ? Comment Odin réagira-t-il ? Dans l'univers de Secret Wars, d'innombrables versions de Thor servent de police à Fatalis, le maître du monde. Les rebondissements sont nombreux dans la longue saga tissée par Jason Aaron au cours des années 2010, au point qu'elle chevauche l'événement Secret Wars, qui a marqué la fin du multivers. Dans ce nouveau volume MARVEL POCHE, retrouvez les huit épisodes de la série Thor de 2014, un Annual et la mini-série Thors.