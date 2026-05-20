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La déesse du tonnerre

Jason Aaron, Russell Dauterman, Chris Sprouse

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Le Fils d'Odin n'est plus digne de son marteau, et Mjolnir gît, abandonné sur la Lune. Mais une Déesse du Tonnerre apparaît pour reprendre le rôle de Thor. Qui est-elle ? Comment Odin réagira-t-il ? Dans l'univers de Secret Wars, d'innombrables versions de Thor servent de police à Fatalis, le maître du monde. Les rebondissements sont nombreux dans la longue saga tissée par Jason Aaron au cours des années 2010, au point qu'elle chevauche l'événement Secret Wars, qui a marqué la fin du multivers. Dans ce nouveau volume MARVEL POCHE, retrouvez les huit épisodes de la série Thor de 2014, un Annual et la mini-série Thors.

Par Jason Aaron, Russell Dauterman, Chris Sprouse
Chez Panini comics

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Auteur

Jason Aaron, Russell Dauterman, Chris Sprouse

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La déesse du tonnerre

Jason Aaron, Russell Dauterman, Chris Sprouse

Paru le 20/05/2026

296 pages

Panini comics

10,99 €

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Scannez le code barre 9791039144988
9791039144988
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