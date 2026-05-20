Quand les animaux en ont assez d'être enfermés et maltraités, il ne leur reste plus rien à perdre... Une révolte éclate dans une fourrière, et bientôt, tous s'allient contre ceux qui marchent sur deux pattes. Mais ce pouvoir nouvellement acquis s'accompagne d'un défi de taille : comment établir une démocratie et rédiger leur première constitution ? Et si toute leur bonne volonté finissait par nourrir les ambitions autoritaires d'une minorité ? La Fourrière des Animaux est un comic book indé qui séduira tous les lecteurs. Relecture moderne de La Ferme des Animaux (qui fête ses 80 ans et dont une adaptation cinématographique d'Andy Serkis sort en mai), ce récit met en scène une communauté auto-gérée et critique l'autoritarisme (ici, ciblant le trumpisme, là où Orwell fustigeait le stalinisme). Aux commandes, Tom King qui, on le sait, est aussi à l'aise dans le super-héros (Batman, Wonder Woman ou Supergirl : Woman of Tomorrow), que dans l'indé (Helen of Wyndhorn). Aux dessins, Peter Gross (Chosen, The Unwritten) offre une prestation qui ravira aussi bien les fans de comics que les amoureux de la bd européenne.