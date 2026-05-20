Kotaro en solo Tome 10

Le passé de Kotaro refait surface, le confrontant à des événements tragiques et à de nouvelles épreuves. Pendant ce temps, ses voisins restent préoccupés pour l'avenir et le bonheur du petit garçon... Un ultime acte empreint d'émotion, mais aussi d'entraide et de bienveillance. Tsumura Mami nous offre une comédie douce-amère qui fait autant rire que pleurer. Tour à tour réconfortantes et mélancoliques, les aventures de Kotaro mettent bout à bout ces petits riens qui forment la trame de nos existences. La candeur de Kotaro, en décalage complet avec le monde des adultes qui l'entoure, provoque de nombreux quiproquos et situations comiques. Et quand il s'agit de dépeindre la face sombre de la société japonaise, l'auteur montre toujours une grande tendresse pour ses personnages, sans pourtant verser dans le pathos. Kotaro en solo réussit l'exploit d'être une comédie réaliste à la fois feel good et un peu cruelle. L'anime diffusé sur Netflix, a permis de faire connaître le petit garçon à bon nombre de spectateurs.