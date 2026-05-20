Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Kotaro en solo Tome 10

Mami Tsumura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le passé de Kotaro refait surface, le confrontant à des événements tragiques et à de nouvelles épreuves. Pendant ce temps, ses voisins restent préoccupés pour l'avenir et le bonheur du petit garçon... Un ultime acte empreint d'émotion, mais aussi d'entraide et de bienveillance. Tsumura Mami nous offre une comédie douce-amère qui fait autant rire que pleurer. Tour à tour réconfortantes et mélancoliques, les aventures de Kotaro mettent bout à bout ces petits riens qui forment la trame de nos existences. La candeur de Kotaro, en décalage complet avec le monde des adultes qui l'entoure, provoque de nombreux quiproquos et situations comiques. Et quand il s'agit de dépeindre la face sombre de la société japonaise, l'auteur montre toujours une grande tendresse pour ses personnages, sans pourtant verser dans le pathos. Kotaro en solo réussit l'exploit d'être une comédie réaliste à la fois feel good et un peu cruelle. L'anime diffusé sur Netflix, a permis de faire connaître le petit garçon à bon nombre de spectateurs.

Par Mami Tsumura
Chez Panini comics

|

Auteur

Mami Tsumura

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kotaro en solo Tome 10 par Mami Tsumura

Commenter ce livre

 

Kotaro en solo Tome 10

Mami Tsumura

Paru le 27/05/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039142618
9791039142618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.