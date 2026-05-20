Les saisons de la destinée

Mon ravisseur. Mon ennemi. Mon âme soeur. Je suis la meilleure chasseuse de primes du milieu. Je retrouve des artefacts perdus pour lesquels certains seraient prêts à tuer. Je suis aussi complètement fauchée. Alors, quand un leprechaun notoire me propose un contrat impossible à refuser, j'accepte... avant de comprendre que je ne dois pas voler un objet, mais un prince. Le plan était simple : entrer sur Faerie, l'enlever et disparaître. Alerte spoiler : j'ai échoué. Lamentablement. Dès que je franchis le voile menant au royaume des faes, je le sens : quelqu'un m'observe, m'attend. Le roi Vareck. Féroce, inflexible et aussi maudit que son royaume de glace, il est tout le contraire de ce que j'imaginais. Car Vareck n'est pas qu'un roi : c'est l'homme qui hante mes rêves depuis des années. Et apparemment, je hante aussi les siens. La différence ? Je croyais qu'il n'était pas réel. Lui a parcouru les neuf royaumes à ma recherche. Maintenant qu'il m'a trouvée, il n'a aucune intention de me laisser partir. #Faes #AmesSoeurs #Enemies-to-Lovers #Magie