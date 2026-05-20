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#Imaginaire

Les saisons de la destinée

Kel Carpenter, Aurelia Jane

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Mon ravisseur. Mon ennemi. Mon âme soeur. Je suis la meilleure chasseuse de primes du milieu. Je retrouve des artefacts perdus pour lesquels certains seraient prêts à tuer. Je suis aussi complètement fauchée. Alors, quand un leprechaun notoire me propose un contrat impossible à refuser, j'accepte... avant de comprendre que je ne dois pas voler un objet, mais un prince. Le plan était simple : entrer sur Faerie, l'enlever et disparaître. Alerte spoiler : j'ai échoué. Lamentablement. Dès que je franchis le voile menant au royaume des faes, je le sens : quelqu'un m'observe, m'attend. Le roi Vareck. Féroce, inflexible et aussi maudit que son royaume de glace, il est tout le contraire de ce que j'imaginais. Car Vareck n'est pas qu'un roi : c'est l'homme qui hante mes rêves depuis des années. Et apparemment, je hante aussi les siens. La différence ? Je croyais qu'il n'était pas réel. Lui a parcouru les neuf royaumes à ma recherche. Maintenant qu'il m'a trouvée, il n'a aucune intention de me laisser partir. #Faes #AmesSoeurs #Enemies-to-Lovers #Magie

Par Kel Carpenter, Aurelia Jane
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kel Carpenter, Aurelia Jane

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les saisons de la destinée

Kel Carpenter, Aurelia Jane

Paru le 08/07/2026

MXM Bookmark

27,99 €

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Scannez le code barre 9791038168183
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