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AGATA POSTERS - Histoire

Camille Roy, Paul Martin

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Cette pochette contient deux enquêtes, sous la forme de grands posters à compléter chacun avec 35 stickers illustrés. La première se situe à la préhistoire, et la seconde en Egypte, au moment de la construction des pyramides. Une fois la grande image reconstituée, les enfants suivent les étapes indiquées pour identifier les suspects et récolter les indices cachés dans l'image. En procédant par déduction, les enfants identifient le coupable ! Jubilation garantie pour tous les enfants qui aiment le suspense et les jeux d'observation.

Par Camille Roy, Paul Martin
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Camille Roy, Paul Martin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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AGATA POSTERS - Histoire

Camille Roy, Paul Martin

Paru le 20/05/2026

4 pages

Bayard jeunesse

7,90 €

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Scannez le code barre 9791036393617
9791036393617
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