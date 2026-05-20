AGATA POSTERS - Histoire

Cette pochette contient deux enquêtes, sous la forme de grands posters à compléter chacun avec 35 stickers illustrés. La première se situe à la préhistoire, et la seconde en Egypte, au moment de la construction des pyramides. Une fois la grande image reconstituée, les enfants suivent les étapes indiquées pour identifier les suspects et récolter les indices cachés dans l'image. En procédant par déduction, les enfants identifient le coupable ! Jubilation garantie pour tous les enfants qui aiment le suspense et les jeux d'observation.