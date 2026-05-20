Mes gâteaux WAHOU !

Des gâteaux incroyables pour une fête d'anniversaire inoubliable ! Ce livre propose 25 gâteaux qui ne manqueront pas de provoquer un unanime "WAHHHOUUU ! " de la part des invités. Les enfants ont le choix parmi de nombreux types de décorations et différents goûts (chocolat, vanille, marbré...). Animaux, mondes magiques, danse, Japon ou Super héros, chacun trouvera son bonheur dans la grande variété de propositions : un tigre recouvert de mascarpone vanille, ou un ours coco tout mignon... ? une licorne à la crème enchantée ou un renard irrésistible avec son museau saupoudré de sucre glace ? Quatre recettes de base très simples Dans ce livre, les gâteaux sont présentés selon leur recette de base : gâteau au yaourt, génoise, brownies, gâteau à étages... elles sont toutes assez simples à réaliser. Des explications très claires, un livre objet qualitatif Toutes les recettes font l'objet d'une photo de la réalisation, mais chaque étape est expliquée par des dessins en pas à pas. A chaque fois sont indiqués le temps de réalisation et de cuisson, la difficulté, les ingrédients et le matériel nécessaire de façon à ce que l'enfant soit le plus autonome possible. Le papier du livre est intachable, et une spirale centrale permet d'ouvrir les pages parfaitement. Le plus : 4 recettes sans gluten sont proposées.