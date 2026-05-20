Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Mes gâteaux WAHOU !

Olivier Latyk, Anne Chiumino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des gâteaux incroyables pour une fête d'anniversaire inoubliable ! Ce livre propose 25 gâteaux qui ne manqueront pas de provoquer un unanime "WAHHHOUUU ! " de la part des invités. Les enfants ont le choix parmi de nombreux types de décorations et différents goûts (chocolat, vanille, marbré...). Animaux, mondes magiques, danse, Japon ou Super héros, chacun trouvera son bonheur dans la grande variété de propositions : un tigre recouvert de mascarpone vanille, ou un ours coco tout mignon... ? une licorne à la crème enchantée ou un renard irrésistible avec son museau saupoudré de sucre glace ? Quatre recettes de base très simples Dans ce livre, les gâteaux sont présentés selon leur recette de base : gâteau au yaourt, génoise, brownies, gâteau à étages... elles sont toutes assez simples à réaliser. Des explications très claires, un livre objet qualitatif Toutes les recettes font l'objet d'une photo de la réalisation, mais chaque étape est expliquée par des dessins en pas à pas. A chaque fois sont indiqués le temps de réalisation et de cuisson, la difficulté, les ingrédients et le matériel nécessaire de façon à ce que l'enfant soit le plus autonome possible. Le papier du livre est intachable, et une spirale centrale permet d'ouvrir les pages parfaitement. Le plus : 4 recettes sans gluten sont proposées.

Par Olivier Latyk, Anne Chiumino
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Olivier Latyk, Anne Chiumino

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Cuisine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes gâteaux WAHOU ! par Olivier Latyk, Anne Chiumino

Commenter ce livre

 

Mes gâteaux WAHOU !

Olivier Latyk, Anne Chiumino

Paru le 20/05/2026

Bayard jeunesse

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385032
9791036385032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.