Agata Crispy Détective

La célèbre chatte-détective Agata part en vacances ! Un livre-jeu pour les enfants autour de 6-7 ans qui fait écho à leur actualité de la fin d'année scolaire : les vacances ! De la mer à la montagne, en passant par la campagne, Agata offre à ses lecteurs le plaisir de résoudre des énigmes avec fantaisie et humour, dans des univers à la fois fascinants et familiers. Huit enquêtes entre plage et montagne Dans ce tome, la célèbre chatte détective réussira-t-elle à profiter de ses vacances malgré les disparitions, vols et sabotages qui jalonneront sa route ? Un concept original Des pages à déplier pour découvrir les décors extérieurs et intérieurs et résoudre les énigmes grâce à l'observation et la déduction de lieux vus en coupe, avec une dose d'humour et de fantaisie : c'est la recette miracle des Premières énigmes à tous les étages ! Observatrice et logique, Agata emmène ses lecteurs et lectrices sur la route de ses déductions. Débrouillarde et pugnace, elle n'abandonne jamais une enquête.