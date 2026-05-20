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Agata Crispy Détective

Camille Roy, Paul Martin

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La célèbre chatte-détective Agata part en vacances ! Un livre-jeu pour les enfants autour de 6-7 ans qui fait écho à leur actualité de la fin d'année scolaire : les vacances ! De la mer à la montagne, en passant par la campagne, Agata offre à ses lecteurs le plaisir de résoudre des énigmes avec fantaisie et humour, dans des univers à la fois fascinants et familiers. Huit enquêtes entre plage et montagne Dans ce tome, la célèbre chatte détective réussira-t-elle à profiter de ses vacances malgré les disparitions, vols et sabotages qui jalonneront sa route ? Un concept original Des pages à déplier pour découvrir les décors extérieurs et intérieurs et résoudre les énigmes grâce à l'observation et la déduction de lieux vus en coupe, avec une dose d'humour et de fantaisie : c'est la recette miracle des Premières énigmes à tous les étages ! Observatrice et logique, Agata emmène ses lecteurs et lectrices sur la route de ses déductions. Débrouillarde et pugnace, elle n'abandonne jamais une enquête.

Par Camille Roy, Paul Martin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Camille Roy, Paul Martin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres-jeux

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Agata Crispy Détective

Camille Roy, Paul Martin

Paru le 20/05/2026

80 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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