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Les diaboliques parlures

Alberto Cortes

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Diaboliques parlures rassemble trois textes de Alberto Cortès : L'Ardeur, One Night at the Golden Bar et Analphabet qui nous font découvrir une voix contemporaine majeure de la poésie et du théâtre queer. Ces oeuvres, à la croisée du poétique, du politique et de l'intime, explorent le désir, la vulnérabilité, la marginalité et l'identité masculine et queer. L'Ardeur déploie une langue brûlante pour interroger le désir, la passion et la communauté des outsiders, transformant l'ardeur en force vitale et émancipatrice. One Night at the Golden Bar offre une écriture intimiste où le romantisme kitsch devient vecteur de poésie et de réflexion sur la vulnérabilité, l'amour et la monstruosité de l'humain. Analphabet, quant à lui, questionne le langage, l'expression et les limites de la communication, confrontant le lecteur à la puissance de la langue et à sa capacité à révéler l'identité.

Par Alberto Cortes
Chez Les Solitaires Intempestifs

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Auteur

Alberto Cortes

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

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Les diaboliques parlures

Alberto Cortes trad. Marion Cousin

Paru le 23/04/2026

72 pages

Les Solitaires Intempestifs

17,00 €

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