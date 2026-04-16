Les diaboliques parlures

Diaboliques parlures rassemble trois textes de Alberto Cortès : L'Ardeur, One Night at the Golden Bar et Analphabet qui nous font découvrir une voix contemporaine majeure de la poésie et du théâtre queer. Ces oeuvres, à la croisée du poétique, du politique et de l'intime, explorent le désir, la vulnérabilité, la marginalité et l'identité masculine et queer. L'Ardeur déploie une langue brûlante pour interroger le désir, la passion et la communauté des outsiders, transformant l'ardeur en force vitale et émancipatrice. One Night at the Golden Bar offre une écriture intimiste où le romantisme kitsch devient vecteur de poésie et de réflexion sur la vulnérabilité, l'amour et la monstruosité de l'humain. Analphabet, quant à lui, questionne le langage, l'expression et les limites de la communication, confrontant le lecteur à la puissance de la langue et à sa capacité à révéler l'identité.