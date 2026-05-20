Dans un monde toujours plus bruyant et complexe, tourner son regard vers l'intérieur et le poser sur son corps peut s'avérer salutaire. Depuis des milliers d'années, celui-ci est confronté à des problèmes auxquels il apporte des solutions bien à lui. Que pouvons-nous en apprendre ? Que disent nos organes de nous et de notre existence ? Giulia Enders nous convie à un voyage fascinant à travers notre organisme. En s'appuyant sur les découvertes les plus récentes, et grâce à son inimitable talent de conteuse, elle dessine une cartographie sensible de notre être organique, en éclaire le réseau de relations et éveille un intérêt passionné pour ce qui nous est à la fois si proche et si lointain : nous-mêmes. Avec Le Charme discret de l'intestin, son best-seller, Giulia Enders a inventé une nouvelle manière d'écrire la science. Dans Organique, elle explore ce que signifie vraiment "être à l'écoute de son corps" . Interprétation humaine