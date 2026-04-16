Autour de Lyon – 20 belles balades entre monts, vallées et forêts Et si la nature la plus sauvage se cachait aux portes de la ville ? A quelques kilomètres de la presqu'île, le promeneur découvre un monde insoupçonné : vallées secrètes, coteaux couverts de vignes, forêts profondes, marais paisibles et sommets aux panoramas grandioses. Du Pilat au Beaujolais, des Monts d'Or aux étangs de la Dombes, 20 itinéraires soigneusement sélectionnés dévoilent une mosaïque de paysages où se mêlent patrimoine, faune et flore. Chaque balade est une expérience sensorielle : écouter le tambourinage d'un pic vert dans le bois Bouchat, suivre les traces d'un chevreuil dans les landes de Montagny, observer le vol du faucon pèlerin au-dessus des falaises dorées de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, ou surprendre un martin-pêcheur au détour d'un étang du parc de Miribel-Jonage. Conçu par des naturalistes passionnés, ce guide propose une découverte vivante du territoire : rubriques " Face à face " pour mieux connaître les espèces emblématiques, " Plein champ " pour décrypter les paysages, cartes détaillées, conseils d'observation, et un carnet naturaliste richement illustré pour reconnaître oiseaux, mammifères, amphibiens et plantes locales. Grâce à l'application mobile Belles Balades, l'expérience se prolonge sur le terrain : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser, explorez même sans réseau ! L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Sous le regard bienveillant du Rhône et de la Saône, la nature lyonnaise se révèle dans toute sa diversité. Un guide pour marcher autrement, ralentir, respirer, observer — et redécouvrir qu'ici, la nature commence là où s'arrêtent les trottoirs. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.