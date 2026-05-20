Qui n'a jamais été tenté de tuer son voisin ? Le soleil brille sur Alton Road, et les habitants célèbrent leur fête annuelle des voisins. Quand des sirènes de police et de pompiers retentissent, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre dans les allées de cette banlieue chic et se déchaînent sur le forum du voisinage. Un meurtre a été commis lors de la fête. Qui a tué qui ? Et pourquoi ? Ce que les privilégiés d'Alton Road ignorent, c'est qu'ils sont tous empêtrés dans une toile de secrets, de scandales et de faux-semblants... Et ce n'est qu'une question de temps avant que la réalité fasse trembler les murs de leurs jolies maisons : le danger se tapit dans leur quartier, et rien ni personne n'est jamais ce qu'il semble être. Surtout pas le voisin... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Manon Malais A propos de l'auteur Jamie Day vit dans l'une de ces villes côtières parfaites de la Nouvelle-Angleterre, aux Etats-Unis, que l'on voit dans les films. Très chers voisins, son premier roman, est un best-seller aux Etats-Unis. "Absolument incroyable. Les lecteurs vont flipper ! " Lisa Gardner "Délicieusement machiavélique". Publishers Weekly "Un premier roman particulièrement divertissant... à lire bien à l'abri derrière des portes fermées ! " Florence Dalmas, Le Progrès