Camargue – 20 belles balades entre ciel, terre et eau Entre le Rhône et la Méditerranée s'étend un monde à part : la Camargue, terre de contrastes et de lumière, façonnée par la rencontre du fleuve et de la mer. Ici, l'eau salée et l'eau douce s'affrontent et s'épousent, dessinant un paysage vivant où se mêlent lagunes, sansouires, marais et dunes mouvantes. Ce guide Belles Balades invite à parcourir cette nature exceptionnelle à travers 20 itinéraires soigneusement choisis – du marais de Beauchamp aux plages sauvages de l'Espiguette, des marais du Vigueirat aux salins d'Aigues-Mortes. Chaque promenade révèle la diversité d'un territoire unique : flamants roses et hérons cendrés, chevaux blancs, taureaux noirs, rizières et roselières à perte de vue. Entre merveilles naturelles et traditions humaines, la Camargue raconte l'histoire d'un équilibre fragile. Les rubriques " Face à face " présentent les animaux emblématiques ; " Plein champ " décrypte les paysages et les activités humaines : riziculture, saliculture, élevage ou pêche. Les cartes détaillées, photographies inspirantes et pages illustrées font de ce livre un compagnon idéal pour observer, comprendre et s'émerveiller. Grâce à l'application mobile Belles Balades, l'aventure se prolonge : survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, découvrez les espèces du delta et laissez-vous guider sur les sentiers, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Du vol des flamants roses au pas tranquille des chevaux dans les marais, chaque balade est une rencontre entre l'homme et la nature, une invitation à ralentir, à contempler et à respirer. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.