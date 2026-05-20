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Mère Thérèse de Saint-Joseph

Jerzy Zielinski

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Découvrez Mère Thérèse Kierocinska, femme de foi, de courage et sacrifice, dont la vie simple révèle une profondeur intérieure exceptionnelle. Enracinée à Wielu (Pologne), elle surmonte guerres et épreuves, guidée par dieu, et se consacre à autrui avec patience et amour. Ce livre révèle comment ses efforts discrets et maternels, accomplis sans recherche de reconnaissance, ont porté des fruits durables dans la vie d'enfants, de jeunes et d'adultes, catholiques ou juifs. Elle est reconnue Juste parmi les nations en 1983 et déclarée Vénérable par l'Eglise en 2013. Une histoire captivante mêlant spiritualité, patrimoine et humanité, offrant un exemple inspirant de force intérieure, de fidélité et de dévotion, accessible à tous.

Par Jerzy Zielinski
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Jerzy Zielinski

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Témoins

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Mère Thérèse de Saint-Joseph

Jerzy Zielinski

Paru le 20/05/2026

152 pages

Editions du Carmel

20,00 €

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