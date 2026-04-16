Haute Provence – 24 belles balades entre Verdon, Lure et Mercantour Terre de lumière et de contrastes, la Haute Provence mêle les parfums du sud et la rudesse des montagnes. Ici, les lavandes se mêlent aux genêts, les aigles planent au-dessus des crêtes et les torrents creusent des gorges spectaculaires. C'est une Provence sauvage, minérale et vibrante, où chaque sentier raconte une histoire de vent, d'eau et de pierre. Ce guide Belles Balades vous emmène à la découverte de ce territoire d'exception à travers 24 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous : des plateaux du Valensole aux falaises du Verdon, des forêts du Laverq aux sommets du Mercantour, des villages perchés du Luberon aux pâturages de la montagne de Lure. Chaque balade est une immersion dans la nature, entre faune discrète, flore parfumée et paysages à couper le souffle. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " dévoilent les secrets des espèces emblématiques – chamois, lézard vert, rapaces, libellules... – et décryptent les grandes forces naturelles qui sculptent les reliefs. Le carnet du naturaliste, richement illustré, permet d'identifier oiseaux, mammifères et plantes rencontrés au fil des pas. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser, et explorez même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Des gorges du Verdon au massif du Chambeyron, des Pénitents des Mées aux lacs suspendus du Mercantour, la Haute Provence révèle toute la diversité de ses visages. Entre ciel et pierre, senteurs et silence, elle offre à qui sait marcher un spectacle toujours renouvelé. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.