Massif du Jura

Jura – 30 belles balades entre forêts, lacs et montagnes Terre d'eau, de pierre et de forêts profondes, le Jura est un territoire d'une richesse naturelle inouïe. Ici, les torrents sculptent la roche, les lacs miroitent au creux des combes, les tourbières gardent la mémoire des glaciers, et les crêtes s'ouvrent sur les Alpes. A chaque saison, la lumière y révèle un nouveau visage : brumes dorées des vallées, cascades étincelantes, forêts enneigées, prairies fleuries... Ce guide Belles Balades vous emmène au coeur de ce massif vivant à travers 30 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous, des plateaux du Doubs aux monts du Haut-Jura. Vous y découvrirez le vol du milan royal au-dessus des forêts, le cri du lynx résonnant dans la nuit, les tourbières de Prénovel, les cascades du Hérisson, le Saut du Doubs, ou encore les panoramas grandioses du Crêt de Chalam et du Mont d'Or. Chaque balade est une invitation à l'observation : des rubriques " Face à face " pour rencontrer les animaux emblématiques, des pages " Plein champ " pour comprendre les paysages, et un carnet naturaliste illustré pour identifier la faune et la flore. Chamois, salamandres, circaètes, orchidées, lynx ou tichodromes se laissent approcher, au fil d'une marche attentive et émerveillée. Grâce à l'application mobile Belles Balades, le guide prend vie : survolez les itinéraires en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser et explorez même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Des forêts du Doubs aux lacs d'altitude, des tourbières mystérieuses aux belvédères ouverts sur les Alpes, le Jura se dévoile comme un immense sanctuaire de nature. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.