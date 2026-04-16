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Basse normandie

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Basse-Normandie – 25 belles balades entre terre et mer Des plages du Débarquement aux falaises du Cotentin, des marais du Bessin aux forêts de l'Orne, la Basse-Normandie révèle une nature d'une richesse insoupçonnée. Ce guide Belles Balades vous invite à explorer ce territoire contrasté — où l'histoire et la nature dialoguent à chaque pas — à travers 25 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous et empreints de sérénité. Entre dunes, bocages et vallées profondes, laissez-vous guider sur les sentiers des marais du Cotentin, du Mont-Saint-Michel, de la Suisse normande ou du Parc naturel régional Normandie-Maine. Ici, les landes abritent les busards et les engoulevents, les prairies humides accueillent les cigognes et les phoques veaux-marins, et les forêts bruissent du passage discret du chevreuil. Chaque balade vous ouvre les portes d'un univers vivant où se mêlent patrimoine, lumière et silence. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " invitent à observer les espèces emblématiques et à comprendre les paysages, tandis que le carnet naturaliste aide à reconnaître plantes, oiseaux et mammifères. Illustré de photographies inspirantes, de cartes précises et d'informations pratiques, ce guide accompagne aussi bien les promeneurs curieux que les naturalistes en herbe. Grâce à l'application mobile Belles Balades, partez plus loin : survolez les parcours en 3D, laissez-vous géolocaliser, écoutez les chants d'oiseaux, découvrez anecdotes et secrets d'experts, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Des caps battus par le vent de la Hague aux vallons boisés du Maine, la Basse-Normandie s'offre comme un véritable écrin naturel, empreint d'histoire, de lumière et d'émotion. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

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Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Normandie

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Basse normandie

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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