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#Roman francophone

Unsteady

Peyton Corinne

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Rhys Koteskiy, capitaine de l'équipe universitaire de hockey à Waterfell, est promis à une brillante carrière... ou du moins, il l'était. Lors du dernier championnat, Rhys a fait une mauvaise chute. Depuis, chaque retour sur la patinoire se solde par une crise d'angoisse, et Rhys se demande s'il arrivera un jour à jouer comme avant, ou même s'il en a encore envie. Sadie Brown, patineuse grincheuse à la réputation sulfureuse, veut rester concentrée ce semestre. Entre ses dettes, son combat pour obtenir la garde de ses frères et ses entraînements, elle peine à s'en sortir. Lorsque Sadie vient en aide à Rhys, une sorte d'entente naît entre eux même si tout les oppose : alors que Rhys veut désespérément ressentir quelque chose, Sadie, elle, aimerait réprimer ses émotions. Mais il est impossible de guérir quand on cache des secrets. Rhys et Sadie s'apprêtent à découvrir qu'ils se sont aventurés en terrain glissant... "Captivant et inoubliable. Peyton Corinne mêle sans effort moments d'émotions déchirants et scènes aussi réconfortantes qu'un câlin grâce à des personnages vivants qui laisseront une empreinte sur vous longtemps après que vous aurez tourné la dernière page". Bal Khabra, autrice de Collide

Par Peyton Corinne
Chez Milady

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Auteur

Peyton Corinne

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

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Unsteady

Peyton Corinne trad. Sébastien Baert

Paru le 20/05/2026

480 pages

Milady

14,95 €

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