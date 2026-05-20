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Une fête sans fin

Martin Robic

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La Nuit Sans Fin. Une fête mystérieuse a lieu dans une ville reculée, dont on dit que lorsqu'on y assiste, c'est comme si elle durait éternellement. Dorothée s'y rend pour effectuer un reportage sur cette célébration entourée de questions sans réponse. Violette l'accompagne, tant pour lui rendre service que pour se changer ses propres idées. A force de rencontres et de visites d'endroits plus fantastiques et merveilleux les uns que les autres, elle commence à en oublier le mal qui la ronge. Mais peut-on réellement fuir ses problèmes éternellement ? Martin Robic livre un récit à fleur de peau et d'une grande sensibilité sur le mal-être et la mélancolie. Une invitation au voyage, aux rencontres, à tisser des liens : une pulsion de vie.

Par Martin Robic
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Martin Robic

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Divers

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Une fête sans fin

Martin Robic

Paru le 20/05/2026

184 pages

Rue de Sèvres

21,90 €

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