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#Roman francophone

Les Enfants des Palanges

Louis Mercadié

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Que faire lorsque l'on a tout juste 20 ans et que l'on s'ennuie à la campagne ? A cette question, Yvonne a trouvé la réponse : quitter son Aveyron natal, s'installer à Paris et vivre pleinement son amour avec Samuel, un jeune drapier. Mais à peine découvre-t-elle enfin les joies de la vie citadine que la guerre éclate. Tout bascule pour eux lorsque le jeune homme est arrêté, le 16 juillet 1942, et conduit au Vél' d'Hiv. Devenue mère d'un bébé et de deux jeunes orphelins qu'elle a pris sous son aile, Yvonne surmontera un à un les obstacles qui se dresseront sur sa route, sans jamais se départir de son courage et de sa ténacité. Sur fond de Résistance, elle protégera ses enfants jour après jour, dans leur vie faite de fuites, de cachettes et de dénonciations. Car en cette période trouble, comment savoir à qui faire confiance ?

Par Louis Mercadié
Chez Editions De Borée

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Auteur

Louis Mercadié

Editeur

Editions De Borée

Genre

XXe siècle

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Les Enfants des Palanges

Louis Mercadié

Paru le 16/04/2026

484 pages

Editions De Borée

9,40 €

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