L’Ange blanc

Touchés par un mystérieux crime, les habitants du petit village de Saint-Albrac, comme tant d'autres, vont devoir payer un lourd tribut au conflit qui se dessine en cette année 1914. Alors que les hommes tombent sur le front, Pauline veut participer à l'effort de guerre, à sa manière, en allant travailler dans une usine de munitions. Mais lorsqu'elle rencontre Guillaume, un jeune médecin, elle décide de le suivre en région parisienne et de se consacrer au soin des soldats blessés. Loin de son village natal et de sa famille, la jeune femme sait qu'elle a trouvé là sa vocation. Pourtant, convaincue que l'affreux crime de Saint-Albrac n'a pas été résolu, elle ne se départit pas de l'idée qu'elle trouvera un jour le coupable...