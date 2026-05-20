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#Roman francophone

Le Sang des pivoines

Geneviève Senger

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Provence, années 1920. Angèle, jeune orpheline naïve, rêve d'échapper à l'enfer de l'usine en travaillant dans la somptueuse demeure des Pivoines. Elle ignore que derrière les massifs fleuris et le luxe bourgeois de ce petit paradis se cachent de terribles secrets. En devenant la petite bonne des Bazille, Angèle pénètre dans un monde de manipulations et de violences orchestrées par le frère de sa patronne, un docteur énigmatique, brillant mais démoniaque qui fait d'elle sa proie. Mais, une nuit d'automne, elle s'enfuit en serrant contre elle un précieux paquetage, un nouveau-né. Vingt ans plus tard, sa fille Angélina revient aux Pivoines, où elle se fait à son tour embaucher comme bonne, sous une fausse identité. Dans cette maison où la beauté côtoie l'horreur, Angélina devra affronter les mystères du passé, dissiper les ombres et percer les apparences, pour venger sa mère et toutes les femmes brisées par cette famille maudite. Mais elle a pour adversaire un homme redoutable, prêt à tout pour préserver certaines vérités inavouables... Du diabolique docteur ou de la jeune fille innocente, qui gagnera cette ultime partie ?

Par Geneviève Senger
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Geneviève Senger

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Le Sang des pivoines

Geneviève Senger

Paru le 20/05/2026

600 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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