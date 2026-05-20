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Le vent de Norrberga

Camilla Grebe, Carl-David Pärson

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La jeune policière Alba est convaincue que Norrberga, où elle a été mutée après avoir agressé un collègue, est une petite ville où il ne se passe jamais rien. Elle se trompe. Leo, père d'une enfant de quatre ans pleine de vie, espère qu'un déménagement dans une ferme idyllique aidera sa famille à surmonter la mort tragique de leur fille aînée. Il se trompe. Marika, la femme de Leo, n'est pas à l'aise dans ce cadre pourtant calme et paisible, elle pressent que le pire est à venir. Et elle a raison. Dans ce thriller aux accents surnaturels, Camilla Grebe et Carl-David Pärson brouillent la frontière entre rêve et réalité, mensonge et vérité en nous offrant un roman haletant de bout en bout.

Par Camilla Grebe, Carl-David Pärson
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Camilla Grebe, Carl-David Pärson

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Thrillers

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Le vent de Norrberga

Camilla Grebe, Carl-David Pärson trad. Anna Gibson

Paru le 20/05/2026

418 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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