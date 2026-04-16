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Libérez-vous de votre héritage familial

Danaë Holler

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Difficultés relationnelles, anxiété, manque de confiance en vous... et si tous ces probèmes venaient de votre histoire familiale ? Alors passez à l'action et débarrassez-vous de ce poids ! "Les patients qui viennent me voir n'ont souvent même pas conscience de la charge qu'ils traînent malgré eux, et ne font pas le rapprochement entre leurs problèmes et leur héritage familial". Dans cet ouvrage, Danaë Holler vous accompagne dans l'exploration des mécanismes inconscients qui vous lient à notre passé familial et, grâce à des questionnaires guidés, vous propose des stratégies pour vous en affranchir. A travers des exemples de la vie quotidienne, des exercices pratiques et des explications concrètes, ce livre vous invite à identifier les schémas hérités, à comprendre leur impact sur votre vie actuelle, et à reconstruire un nouveau rapport à soi et aux autres. Libérez-vous du cycle de répétition pour vivre de manière authentique et épanouissante, loin des dynamiques familiales dysfonctionnelles et du poids psychologique de vos aïeux !

Par Danaë Holler
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Danaë Holler

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Réussite personnelle

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Libérez-vous de votre héritage familial

Danaë Holler

Paru le 16/04/2026

256 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

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Scannez le code barre 9782807371316
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