Le patrimoine privé

Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé. Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : -Le couple -L'épargne -Les protections -Les crédits -L'assurance-vie -Les valeurs mobilières, actifs numériques et meubles -L'immobilier -Les investissements défiscalisant -La retraite -L'épargne salariale -Les revenus d'activité -Le calcul des impôts -Les donations et successions A associer avec "Le patrimoine professionnel" dans notre collection les essentiels.