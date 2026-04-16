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Le patrimoine privé

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Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé. Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : -Le couple -L'épargne -Les protections -Les crédits -L'assurance-vie -Les valeurs mobilières, actifs numériques et meubles -L'immobilier -Les investissements défiscalisant -La retraite -L'épargne salariale -Les revenus d'activité -Le calcul des impôts -Les donations et successions A associer avec "Le patrimoine professionnel" dans notre collection les essentiels.

Par Revue fiduciaire
Chez Groupe Revue Fiduciaire

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Auteur

Revue fiduciaire

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Gestion de patrimoine

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Le patrimoine privé

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Paru le 23/04/2026

Groupe Revue Fiduciaire

80,10 €

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