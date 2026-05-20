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Mozart

Claire Laurens, Andrea Settimo, Maud Riemann

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Mozart, enfant prodige devenu maître de la musique classique, a marqué l'histoire par son génie précoce et sa créativité. Il a composé des oeuvres majeures comme La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro, encore jouées dans le monde entier. Mozart, une figure intemporelle à explorer en mots, en images et en musique Rédigé par une spécialiste de la musique, ce "Mes docs art" offre une plongée vivante et documentée dans le parcours de Mozart, compositeur majeur toujours aussi célébré. Illustré par treize photos (portraits, partitions, scènes d'opéra), il propose un véritable voyage dans son époque. En fin d'ouvrage, une playlist des oeuvres incontournables du musicien prolonge la lecture par l'écoute, pour une expérience à la fois culturelle, visuelle et musicale. Un livre pour s'ouvrir à la musique classique Mozart est le musicien idéal pour initier les enfants à la musique classique. Enfant prodige, espiègle et mondialement célèbre dès son plus jeune âge, il offre une figure accessible et attachante, dans laquelle les petits lecteurs peuvent facilement se reconnaître.

Par Claire Laurens, Andrea Settimo, Maud Riemann
Chez Editions Milan

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Auteur

Claire Laurens, Andrea Settimo, Maud Riemann

Editeur

Editions Milan

Genre

Musique et danse

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Mozart

Claire Laurens, Andrea Settimo, Maud Riemann

Paru le 20/05/2026

40 pages

Editions Milan

9,50 €

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