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Corail

Klara Kapprell

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Plongeons dans un récif de coraux, et suivons un petit hippocampe dans ce milieu riche et passionnant. De quoi est fait le corail ? Où se développe-t-il ? Quels autres animaux le récif abrite-t-il et quels sont leurs liens ? Qu'est-ce qu'un écosystème ? Pourquoi les coraux sont-ils en danger et que peut-on faire ? Autant de questions abordées simplement à travers des pages joliment illustrées, et qui invitent le lecteur à réfléchir aux interdépendances naturelles et aux conséquences écologiques de nos actions sur la nature. Un documentaire avec un narrateur L'hippocampe pygmée, tel un narrateur, décrit à la première personne son milieu de vie. C'est lui qui présente le récif corallien, la vie des coraux et des autres animaux, explique les enjeux de cet écosystème : une façon habile d'incarner le discours. Faire connaître pour mieux faire réfléchir On le sait, on préserve mieux ce que l'on connaît. L'hippocampe décrit le récif et ses habitants à travers des exemples concrets et sur le ton du partage de connaissances, de la connivence avec le lecteur... pour instruire et encourager à réfléchir et, pourquoi pas, à agir ! Une approche ludique Dans les riches illustrations de plusieurs double pages, un cherche-et-trouve, pour déceler le petit hippocampe narrateur de ce documentaire et offrir une jolie façon de rendre la lecture attrayante.

Par Klara Kapprell
Chez Editions Milan

|

Auteur

Klara Kapprell

Editeur

Editions Milan

Genre

Mer

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Corail

Klara Kapprell trad. Laurence Gravier

Paru le 20/05/2026

44 pages

Editions Milan

14,90 €

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