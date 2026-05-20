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Deux énigmes pour Sherlock Holmes

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle

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> Le roman policier d'Arthur Conan Doyle, classique de la littérature, sous forme de texte adapté au cycle 3, avec une intrigue resserrée qui conserve le texte original : L'ESCARBOUCLE BLEUE Peterson découvre une pierre précieuse dans le gosier de l'oie qu'il s'apprête à cuisiner pour Noël. Comment ce joyau s'est-il retrouvé là ? Que faire pour éclaircir ce mystère ? Aller voir Sherlock Holmes, bien sûr ! LE TRESOR DES MUSGRAVE Musgrave, un ancien camarade d'école de Sherlock Holmes, traverse une bien mauvaise période : ses domestiques se comportent étrangement, puis disparaissent... Que se passe-t-il donc au manoir de Hurlstone ? En bonus, une histoire courte : LA FIN DE SHERLOCK HOLMES ? > Ce roman est proposé avec En route pour la littérature, une méthode terrain testée en classe qui permet d'aborder : - en français : lecture, culture littéraire, écriture, oral, vocabulaire ; - en transversalité : histoire, anglais, géographie, maths, EMC, sciences. > Cette méthode clé en main est dédiée au plaisir de lire grâce à une approche ludique et immersive ! > LES + avec ce roman : - des livres inclusifs avec une police de caractère validée pour son confort de lecture et disponibles en version audio - un outil Hatier DYS pour adapter la mise en forme des textes des romans (police, interlignage, syllabes en couleur...) pour vosélèves à besoins particuliers Pour en savoir plus : editions-hatier. fr/dys (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/dys) > BON PLAN : Profitez des offres numériques ECOLE en cas d'achat d'exemplaires communs à plusieurs classes ! Quand les livres pour l'école deviennent leurs livres préférés !

Par Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle
Chez Hatier

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Auteur

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle

Editeur

Hatier

Genre

Français CM1

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Deux énigmes pour Sherlock Holmes

Doyle arthur Conan, Arthur Conan Doyle

Paru le 23/04/2026

128 pages

Hatier

4,90 €

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