Le monde à l'ère capitaliste

Une analyse de la société d'aujourd'hui et de la notion d'inégalité par l'un des penseurs les plus stimulants et originaux des Etats-Unis. On découvre un ton unique, fait d'érudition, d'ironie, et de réalisme, la voix d'un penseur qui fuit les étiquettes (gauche, droite, progressiste...) Branko Milanovic s'est imposé comme l'un des plus grands penseurs sur le thème de l'inégalité. La majorité de ses essais approfondissent cette notion pour en tirer analyses, conclusions et solutions. Car Milanovic ne se contente pas d'une approche purement économique : il conjugue les expertises et les regards, qu'il s'agisse d'histoire, de politique, de culture. Son travail s'appuie sur un savoir remarquable et convoque aussi bien la chute de Constantinople, Jane Austen que l'univers du football. Cet ouvrage rassemble ses articles les plus précis - et parfois aussi, les plus provocateurs - pour mieux cerner les liens entre le système capitaliste et la création d'inégalités . L'auteur y fait preuve d'une clairvoyance impressionnante - déjà saluée dans le monde anglo-saxon - et d'une liberté de penser rafraîchissante. C'est ainsi qu'il bat en brèche de nombreuses idées reçues sur la déréglementation, l'économie de l'attention mais aussi sur le lien entre croissance économique et écologie... A la lecture du Monde à l'ère capitaliste , o n découvre un ton unique, fait d'érudition, d'ironie, et de réalisme. La voix d'un penseur qui fuit les étiquettes (gauche, droite, progressiste, conservateur...) pour porter un regard original et totalement libre sur le monde contemporain.