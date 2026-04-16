Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le monde à l'ère capitaliste

Branko Milanovic

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une analyse de la société d'aujourd'hui et de la notion d'inégalité par l'un des penseurs les plus stimulants et originaux des Etats-Unis. On découvre un ton unique, fait d'érudition, d'ironie, et de réalisme, la voix d'un penseur qui fuit les étiquettes (gauche, droite, progressiste...) Branko Milanovic s'est imposé comme l'un des plus grands penseurs sur le thème de l'inégalité. La majorité de ses essais approfondissent cette notion pour en tirer analyses, conclusions et solutions. Car Milanovic ne se contente pas d'une approche purement économique : il conjugue les expertises et les regards, qu'il s'agisse d'histoire, de politique, de culture. Son travail s'appuie sur un savoir remarquable et convoque aussi bien la chute de Constantinople, Jane Austen que l'univers du football. Cet ouvrage rassemble ses articles les plus précis - et parfois aussi, les plus provocateurs - pour mieux cerner les liens entre le système capitaliste et la création d'inégalités . L'auteur y fait preuve d'une clairvoyance impressionnante - déjà saluée dans le monde anglo-saxon - et d'une liberté de penser rafraîchissante. C'est ainsi qu'il bat en brèche de nombreuses idées reçues sur la déréglementation, l'économie de l'attention mais aussi sur le lien entre croissance économique et écologie... A la lecture du Monde à l'ère capitaliste , o n découvre un ton unique, fait d'érudition, d'ironie, et de réalisme. La voix d'un penseur qui fuit les étiquettes (gauche, droite, progressiste, conservateur...) pour porter un regard original et totalement libre sur le monde contemporain.

Par Branko Milanovic
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Branko Milanovic

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le monde à l'ère capitaliste par Branko Milanovic

Commenter ce livre

 

Le monde à l'ère capitaliste

Branko Milanovic trad. Peggy Sastre

Paru le 28/05/2026

320 pages

Le Cherche Midi

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749185057
9782749185057
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.