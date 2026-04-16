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#Essais

Rome

Pierre Ricardou

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Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Pierre Ricardou qui porte son regard sur Rome. "La photo est pour moi un medium idéal pour entrer en contact avec les gens. Partout j'ai essayé de faire de la photo que je qualifierais "d'humaniste". J'ai principalement photographié en noir et blanc, convaincu que l'essentiel doit être dit par la composition, l'équilibre et l'impact, le tout formant la pénétrante harmonie du visible". Pierre Ricardou est un photographe-voyageur français, auteur de projets photographiques d'envergure autour de villes et de paysages culturels. Son travail l'a mené dans de nombreux pays - Turquie, Italie, Egypte, Cuba, Indonésie, entre autres - où il séjourne parfois longtemps pour capter l'âme des lieux. En 2010, il publie son ouvrage Rome, dans le cadre de la collection Portraits de Villes, offrant à travers ses photographies un portrait sensible et intime de la ville éternelle. Avec un style mêlant observation urbaine, lumière maîtrisée et regard contemplatif, Pierre Ricardou transforme la photographie de voyage en une invitation à la découverte, mêlant mémoire, géographie et atmosphère.

Par Pierre Ricardou
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Pierre Ricardou

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Rome

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DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

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Rome

Pierre Ricardou

Paru le 16/04/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

20,00 €

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