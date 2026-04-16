Portraits de Villes est une collection de livres photographiques où une carte blanche est donnée à un(e) artiste pour illustrer la ville de son choix. C'est une invitation à parcourir les rues, à saisir les lumières, à écouter les murmures d'une ville à travers l'oeil de celui ou celle qui l'habite et l'interprète. Chaque livre est un voyage, guidé par le regard singulier de l'artiste, qui tisse un dialogue intime entre lui et la cité. Ici, c'est Vanessa Atlan qui porte son regard sur Naples. Vanessa Atlan est née en 1971 à Paris et a vécu ces 20 dernières années à Los Angeles. C'est une créatrice pluridisciplinaire dont l'oeuvre explore la photographie, la peinture, le collage, l'écriture et le son. Formée à l'histoire de l'art à la Sorbonne, elle s'inspire de ses racines méditerranéennes et américaines pour créer des oeuvres riches en poésie, où fiction et réalité se mêlent avec subtilité. A travers ses projets, elle capte des atmosphères urbaines, notamment des villes comme Naples ou Los Angeles, tout en interrogeant les mémoires personnelles et collectives. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont un consacré à Naples dans la collection Portraits de Villes, ainsi qu'un portfolio de lithographies. Son travail a été exposé dans des galeries de renom à Paris, Barcelone, New York et Los Angeles.