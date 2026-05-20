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La vie quotidienne au Far West

Claude Fohlen

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La conquête du Far West, une épopée ? Oui, mais au prix de quelles souffrances, de quelles privations... Les westerns ont créé une véritable mythologie de l'Ouest américain, avec leurs personnages typiques : le cow-boy, l'Indien, le propriétaire de ranch, le shérif, la belle inconnue, le cavalier du poney express. Tous ces personnages ont existé, mais ce ne sont pas ceux que l'on rencontre dans la vie quotidienne. Ce sont des êtres d'exception qui contribuent à la formation d'une légende. La réalité, elle, est brutale : un climat pénible par ses blizzards en hiver et ses vents de poussière en été, un isolement moral pour la femme et les enfants, une vie de labeur sans grand espoir pour les hommes, des conditions d'existence très primitives, une nourriture peu variée, une justice expéditive. Et pourtant, soutenus par une foi intense, ces pionniers ont réussi à construire un pays neuf, attractif, vers lequel ont afflué des millions d'émigrants. C'est le miracle du Far West. Claude Fohlen est un historien français spécialiste de l'Amérique du Nord.

Par Claude Fohlen
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Claude Fohlen

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Histoire américaine (jusqu'en

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La vie quotidienne au Far West

Claude Fohlen

Paru le 27/05/2026

304 pages

Nouveau monde Editions

9,90 €

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