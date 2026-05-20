Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une histoire du crime en France

Anne-Claude Ambroise-Rendu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Meurtres, viols, empoisonnements, infanticides... Le crime sous toutes ses formes a toujours fasciné. Mais que nous apprend-il de nous et comment écrire son histoire ? C'est l'objet passionnant de ce livre, dans lequel des historiens interrogent le crime et la figure du criminel depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours. De Gilles de Rais à Landru, des empoisonneuses à Jeanne Weber - la célèbre "ogresse de la Goutte d'Or" -, des Coquillards aux Apaches, des crimes sexuels aux hold-up... chaque époque est marquée par de grandes affaires. Mais si celles-ci laissent leur empreinte dans la société, les auteurs nous montrent ici que c'est aussi la société qui "façonne" le crime - au sens où elle le reçoit, le représente, le juge. Opinion publique, presse, médecins, aliénistes, juges, législateurs, ont toute leur part dans cette histoire et nous révèlent au fil du temps les peurs, les obsessions et les combats politiques de notre pays. Voyage fascinant dans le monde du crime, cet ouvrage dessine une histoire populaire, et en creux, de la France. Présenté par Anne-Claude Ambroise-Rendu. Avec Claude Gauvard, Jacques Chiffoleau, Valérie Toureille, Arlette Lebigre (? ), Georges Vigarello, Fabienne Giuliani, Laurence Guignard, Annick Tillier (? ), Michelle Perrot, Pierre Darmon, Marc Renneville, Jean Lucien Sanchez, Frédéric Chauvaud, Jean-Marc Berlière, Dominique Kalifa (? ), Arnaud-Dominique Houte, Véronique Fau-Vincenti et Séverine Liatard.

Par Anne-Claude Ambroise-Rendu
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Anne-Claude Ambroise-Rendu

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une histoire du crime en France par Anne-Claude Ambroise-Rendu

Commenter ce livre

 

Une histoire du crime en France

Anne-Claude Ambroise-Rendu

Paru le 20/05/2026

382 pages

Nouveau monde Editions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380948257
9782380948257
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.