Une histoire du crime en France

Meurtres, viols, empoisonnements, infanticides... Le crime sous toutes ses formes a toujours fasciné. Mais que nous apprend-il de nous et comment écrire son histoire ? C'est l'objet passionnant de ce livre, dans lequel des historiens interrogent le crime et la figure du criminel depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours. De Gilles de Rais à Landru, des empoisonneuses à Jeanne Weber - la célèbre "ogresse de la Goutte d'Or" -, des Coquillards aux Apaches, des crimes sexuels aux hold-up... chaque époque est marquée par de grandes affaires. Mais si celles-ci laissent leur empreinte dans la société, les auteurs nous montrent ici que c'est aussi la société qui "façonne" le crime - au sens où elle le reçoit, le représente, le juge. Opinion publique, presse, médecins, aliénistes, juges, législateurs, ont toute leur part dans cette histoire et nous révèlent au fil du temps les peurs, les obsessions et les combats politiques de notre pays. Voyage fascinant dans le monde du crime, cet ouvrage dessine une histoire populaire, et en creux, de la France. Présenté par Anne-Claude Ambroise-Rendu. Avec Claude Gauvard, Jacques Chiffoleau, Valérie Toureille, Arlette Lebigre (? ), Georges Vigarello, Fabienne Giuliani, Laurence Guignard, Annick Tillier (? ), Michelle Perrot, Pierre Darmon, Marc Renneville, Jean Lucien Sanchez, Frédéric Chauvaud, Jean-Marc Berlière, Dominique Kalifa (? ), Arnaud-Dominique Houte, Véronique Fau-Vincenti et Séverine Liatard.