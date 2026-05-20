On l'appelait La chatte

Intelligente, charismatique et intrépide, Mathilde Carré est la femme espion par excellence. Sous le nom de code "La Chatte" , elle a cofondé le plus grand réseau de renseignement de la France occupée et encouragé ses recrues à mener une guerre secrète contre les Allemands. Mathilde Carré a livré des informations précieuses aux Alliés, et son engagement semblait sans faille. Mais derrière la réputation de La Chatte se cachait une personnalité instable, mue par un mélange fatal d'ambition personnelle, de vanité et de jalousie. Lorsqu'elle finit par tomber entre les mains de l'ennemi, Mathilde Carré choisit de sauver sa peau plutôt que celle de ses camarades, trahissant ainsi ses anciens agents. Devenue la maîtresse de son ravisseur, elle mène une vie luxueuse à Paris. Mais lorsqu'une liaison clandestine avec un agent britannique l'oblige à fuir à Londres, les véritables intentions de Mathilde Carré commencent à susciter des interrogations. Lors de son procès, les exploits extraordinaires de la Chatte furent enfin révélés au public, faisant d'une héroïne de la Résistance une figure honnie par l'opinion publique. Condamnée à mort, elle ne s'est jamais repentie, se présentant comme une victime des événements plutôt que comme une simple traîtresse. Fruit de plus de dix ans de recherche, le livre questionne les frontières entre résistance et collaboration, ainsi que le pouvoir du mythe et de l'aveuglement. Nigel Perrin est auteur et historien Ouvrage traduit de l'anglais par l'auteur