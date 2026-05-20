Armageddon Game : Ouverture & Alliance

Seule l'union permettra de vaincre le Roi des Rats ! Les Tortues ninja ont l'habitude d'affronter des ninjas ennemis, des agents du gouvernement, d'autres mutants et même des armées extraterrestres, mais cette fois-ci, elles se retrouvent confrontées aux machinations d'un véritable demi-dieu ! Découvrez un labyrinthe de secrets et de perfidie dans cet album prélude et compagnon à The Armageddon Game ! L'un des adversaires les plus énigmatiques des Tortues, le Roi des Rats, met enfin un terme à des années de préparatifs discrets pour mettre en oeuvre son projet d'envergure. Pour le contrer, les Tortues ninja se tournent vers des alliés récents comme anciens. Avec son Trio de la Terreur, celui-ci s'apprête à déchaîner un jeu apocalyptique sur les New-Yorkais, dont les habitants du quartier mutant ! Karai, Casey Jones, April O'Neil, Nobody, Alopex, Marteau et Vénus arriveront-ils à résister aux dernières manoeuvres du Roi des Rats... ou une nouvelle alliance inattendue se formera-t-elle au passage ? Un album compagnon révélant tous les secrets de l'Armageddon Game servi par de prestigieux auteurs et artistes invités, avec Juni Ba, Tom Waltz, Roi Mercado, Paul Allor et bien d'autres !