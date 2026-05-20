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#Roman francophone

La Saga Pole position

Luna Joice

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Emy se retrouve propulsée dans le monde de la Formule 1 lorsque son père biologique la désigne comme l'héritière de son écurie : la Scuderia Adessi. Le contrat est simple, elle est la dirigeante pour une saison et, seulement si elle hisse la Scuderia en haut du classement, elle héritera de la totalité. Tout aurait pu être facile si le pilote fétiche de l'écurie, Clay Johnson, n'avait pas décidé de les trahir et de concourir pour leur plus grand concurrent. Entre coups bas et rivalités, Emy n'a pas le choix, elle doit gagner le championnat pour garder son poste. Mais Clay n'a qu'une seule ambition lui aussi : devenir le nouveau champion du monde. Alors, peu importe leur attirance, seuls les points comptent. Car en Formule 1, il n'y a qu'une seule règle : que le meilleur gagne. Luna Joice, autrice strasbourgeoise audacieuse et pleine de talent, n'a cessé de surprendre depuis qu'elle s'est lancée dans l'écriture. Passionnée, elle se fait remarquer dès 2016 en remportant un prix d'originalité pour son premier récit. Depuis, elle a conquis des milliers de lecteurs avec ses histoires riches en émotions. Avec le Tome 1 de La saga Pole Position 1. Clay Johnson, Luna Joice a remporté le prix Love Story 2025.

Par Luna Joice
Chez Talent sport

|

Auteur

Luna Joice

Editeur

Talent sport

Genre

Romance sexy

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La Saga Pole position

Luna Joice

Paru le 20/05/2026

544 pages

Talent sport

8,60 €

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