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Histoire mondiale des féminismes

Florence Rochefort

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Depuis les révolutions de la fin du XVIIIe siècle se pose la question des droits, de la citoyenneté et de l'émancipation des femmes. Nés dans un contexte occidental, des féminismes se sont implantés peu à peu sur tous les continents pour libérer la parole et l'action de la moitié de l'humanité, selon des modalités spécifiques de luttes politiques, nationales et anticoloniales. Le point de vue global inédit de Florence Rochefort permet de saisir ces interactions transnationales et de retracer les grandes caractéristiques des modes de pensée et de mobilisation contre les inégalités entre les sexes, pour les droits et les libertés des femmes, mais aussi pour de nouvelles normes de genre.

Par Florence Rochefort
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Florence Rochefort

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Histoire mondiale des féminismes

Florence Rochefort

Paru le 16/04/2026

124 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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Scannez le code barre 9782715439672
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