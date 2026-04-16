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L'eau et les rêves

Gaston Bachelard

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C'est près de l'eau que j'ai le mieux compris que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des choses par l'intermédiaire d'un rêveur. Si je veux étudier la vie des images de l'eau, il me faut donc rendre leur rôle dominant à la rivière et aux sources de mon pays. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Vallage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières. G. B. A l'écoute de l'eau et de ses mystères, Gaston Bachelard entraîne son lecteur dans une superbe méditation. Plongée fascinante depuis les surfaces brillantes et claires, où naissent les images fugitives, jusqu'aux profondeurs obscures, où gisent mythes et fantasmes. Le texte d'un philosophe éruditmétamorphosé en poète.

Par Gaston Bachelard
Chez José Corti Editions

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Auteur

Gaston Bachelard

Editeur

José Corti Editions

Genre

Ouvrages généraux

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L'eau et les rêves

Gaston Bachelard

Paru le 16/04/2026

228 pages

José Corti Editions

17,00 €

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