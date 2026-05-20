Le chat du commandant Charcot

Un sublime album biopic pour embarquer avec le commandant Charcot, cap sur les pôles ! " Je n'oublierai jamais le premier iceberg que j'ai vu, ni sa couleur bleutée, ni sa taille imposante. On aurait dit un glaçon géant flottant sur une mer lourde et épaisse comme du miel ! " Jean-Baptiste Charcot a navigué sur toutes les mers et a réalisé des expéditions en Antarctique et en Arctique, d'où il rapporta une quantité incroyable de données scientifiques, utilisées encore aujourd'hui pour comprendre l'évolution de notre planète. Passionné d'animaux, il emportait avec lui une statuette de chat qui nous livre ici le récit de leurs aventures : des premières années du jeune Charcot, en passant par le premier hivernage en Antarctique où commence son exploration du Continent blanc, et jusqu'au drame du naufrage qui emporta un équipage de 41 personnes, ce livre est une porte ouverte sur un monde si lointain et fragile ! - Des illustrations réalisées par Marie Détrée, peintre officiel de la Marine. - Une postface d'Anne Manipoud, l'arrière-petite-fille du célèbre explorateur polaire. - L'ouvrage bénéficie du label des 400 de la Marine nationale.